Suzy Menkes weg bij Vogue

Suzy Menkes, de kritische modejournalist die catwalkmode op de kaart zette bij The International Herald Tribune en later The New York Times, stopt als redacteur bij Vogue International.

Het nieuws komt naar buiten als de 2020 luxeconferentie van Condé Nast is geannuleerd, waarvan Menkes curator en gastvrouw zou zijn. Een statement op de website luidt: "Na vijf succesvolle edities van de jaarlijkse Condé Nast Luxury Conference, zal Suzy Menkes per oktober aftreden als Editor, Vogue International."

"Als gevolg van het vertrek van Suzy, in combinatie met de voortdurende onzekerheid gecreëerd door de Covid-19 pandemie, heeft Condé Nast helaas het besluit genomen de luxeconferentie die op 9-10 december in Wenen zou plaatsvinden, te annuleren."

"Van mijn tijd als redacteur bij Vogue International heb ik elk moment genoten en ik ben trots op alles wat ik bij het bedrijf heb bereikt," zei Menkes in een e-mail tegen Business of Fashion. "De huidige mondiale situatie heeft mij - en ons eigenlijk allemaal - tijd voor reflectie gegeven. Het is tijd voor een nieuw avontuur. Daar kijk ik naar uit."

Menkes zal nog verslag doen van de damesmodeweken in september. Ze legt haar functie neer in oktober.

De 76-jarige Britse is de meest invloedrijke modejournalist ter wereld, die gerespecteerd wordt door ontwerpers en medejournalisten. Menkes doet al ruim dertig jaar verslag van de modeweken in London, Parijs, New York en Milaan . Haar stukken zijn verplichte kost voor collega’s, ontwerpers en modestudenten en haar oordeel over collecties is een belangrijke graadmeter voor inkopers. Ze is al meerdere malen onderscheiden met een belangrijke prijs.

Uit het archief: Gemenge reacties op overstap Suzy Menkes naar Vogue (2014)

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.uk.

Beeld: KATY WINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP