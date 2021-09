Sylvain Blanc nieuwe CEO van Kenzo

Naast een nieuwe creatief directeur heeft modehuis Kenzo nu ook een CEO. Sylvian Blanc gaat de functie vervullen, zo meldt moederbedrijf LVMH in een LinkedIn-bericht.

“Ik ben verheugd om Sylvain te verwelkomen als CEO van Kenzo. Sylvain is gepassioneerd over mode en heeft uitgebreide ervaring in retail. Hij combineert een ondernemende route met een bewezen vaardigheid om gevestigde merken te ontwikkelen en te herlanceren. Hij krijgt de taak om een nieuw hoofdstuk te beginnen voor Kenzo,” aldus Sidney Toledano, de CEO van LVMH Fashion Group, in het bericht.

Blanc volgt Sylvie Colin op die als CEO vertrekt om een persoonlijk project in het buitenland voort te zetten. Eerder deze week werd bekend dat Kenzo een nieuwe creatief directeur krijgt op 20 september. Streetwear guru Nigo, bekend van onder andere A Bathing Ape, zal de artistieke leiding bij het modehuis op zich nemen.