Takko Fashion benoemt nieuwe CFO

Textieldiscounter Takko Fashion heeft een nieuwe Chief Financial Officer (CFO): Stephan Hungeling. De nieuwe CFO treedt per 1 september in dienst en treedt daarmee in de schoenen van Kurt Rosen, zo maakt Takko Fashion donderdag bekend in een persbericht.

Hungeling roapporteert in zijn functie direct aan Tjeerd Jegen, Chief Executive Officer van Takko Fashion. Hij wordt verantwoordelijk voor Finance en Controlling, Legal and Compliance en IT. Op zijn curriculum vitae staan diverse managementfuncties binnen de Europese retail. Zijn meest recente functie was managing director bij Christ Group.

“We zijn zeer verheugd om zo'n ervaren industrie expert te verwelkomen in ons management team. Dr. Stephan Hungeling heeft een belangrijke rol gespeeld bij de herpositionering en het succes van Europese marktleiders in de retail. Hij heeft een grondige kennis van bedrijfsstrategie, transformatie en digitalisering. Zijn visie en kennis van de sector zullen ons helpen om onze strategie succesvol te implementeren”, meldt de CEO in het persbericht.

“Ik wil Kurt Rosen bedanken voor zijn grote inzet en toewijding in de afgelopen jaren. Speciale dank gaat uit naar zijn bijdrage aan het veiligstellen van een nieuwe, verbeterde kapitaalstructuur voor Takko Fashion, die het bedrijf in staat zal stellen om door te gaan op de ingeslagen weg van groei. Ik wens Kurt Rosen het allerbeste voor de toekomst, zowel persoonlijk als professioneel."