Tapestry, Inc. creëert rol van chief inclusion and social impact officer

Tapestry, Inc., het moederbedrijf van zowel Coach, Stuart Weitzman en Kate Spade, heeft de rol van chief inclusion and social impact officer in het leven geroepen. David L. Casey neemt de rol per 16 mei op zich, zo is te lezen in een persbericht van het bedrijf.

“Deze nieuw gecreëerde positie reflecteert Tapestry’s toewijding aan het bouwen van een inclusieve cultuur en een bedrijf dat werkelijk de diversiteit van zijn klanten, medewerkers en gemeenschappen die het bedient reflecteert,” aldus het persbericht. De taken van Casey zijn het overzien van de sociale impact van Tapestry, Inc. door middel van lobbyen, filantropie en vrijwilligerswerk.

Casey heeft in zijn carrière al diverse functies vervuld op het gebied van diversiteit en werkcultuur. Zo was hij chief diversity officer bij onder andere Anthem en CVS Health.