Tapestry kondigt leiderschapswisseling bij Kate Spade aan

Verandering aan de top van de Amerikaanse modegroep Tapestry Inc.: Eva Erdmann is de nieuwe CEO en voorzitter van het merk Kate Spade. Dit maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Erdmann zal vanaf oktober de huidige CEO en voorzitter Liz Fraser opvolgen. Fraser legt in september haar taken neer.

Erdmann heeft na haar masteropleiding Marketing in Parijs na 2004 verschillende functies bekleed, waaronder die van algemeen directeur van Lancôme Frankrijk en voorzitter van globale marketing voor make-up en parfums bij Yves Saint Laurent Beauté. Daarnaast heeft zij meerdere jaren in de marketingsector bij Christian Dior Beauty gewerkt, een dochteronderneming van LVMH. Meest recent was ze directeur bij het cosmeticamerk Urban Decay van L'Oréal.

"Ik ben enthousiast om Eva welkom te heten bij Kate Spade," aldus Joanne Crevoiserat, CEO van Tapestry. "Ik ben ervan overtuigd dat zij de juiste leider is om het belangrijke groeipad van het iconische merk te ontsluiten."

Het van oorsprong New Yorkse modehuis Kate Spade maakt naast de merken Coach en Stuart Weitzman onderdeel uit van Tapestry.