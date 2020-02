Tapestry stelt nieuwe CEO’s aan bij Kate Spade en Stuart Weitzman

Tapestry, het moederbedrijf van modemerken Kate Spade, Coach en Stuart Weitzman, heeft diverse veranderingen in het management aangebracht. Zo hebben Kate Spade en Stuart Weitzman een nieuwe CEO gekregen, zo blijkt uit een persbericht.

Liz Fraser zal de rol van CEO bij Kate Spade vanaf 1 maart aanstaande op haar nemen. Ze neemt de taak over van Joanne Crevoiserat, die de functie van CEO tijdelijk vervulde. Fraser werkte hiervoor bij onder andere Marc by Marc Jacobs, Anne Klein en was CEO van Lafayette 148.

Giorgio Sarné, nu al werkzaam binnen Tapestry, krijgt promotie. Sarné wordt CEO van modemerk Stuart Weitzman. Sarné volgt Eraldo Poletto op die het bedrijf per 1 maart verlaat.