Tassenontwerper Hester van Eeghen (62) overleden

Nederlandse tassenontwerper Hester van Eeghen is op 62-jarige leeftijd overleden, zo wordt gemeld op de Instagram-pagina van haar merk. Haar bedrijf bestaande uit twee fysieke winkels, een wereldwijde webshop en diverse wholesalepartners zal voortgezet worden, aldus het bericht.

Van Eeghen werd in februari 2021 gediagnosticeerd met een zeldzame ziekte, zo is te lezen in het bericht. Om welke ziekte het precies gaat, wordt niet genoemd.

Van Eeghens tassen staan bekend om de tijdloze ontwerpen. Ze zijn kleurrijk, functioneel, uitgesproken en verfijnd, aldus het bericht. “De speciale vouwtechnieken en veelzijdigheid van haar werk maakt ze populair bij vrouwen wereldwijd.” De ontwerper wilde een tas ontwerpen die van dag naar avond kan, maar ook opgerold kan worden tot iets kleiners zodat deze ook mee op reis kan, zo vertelde ze in een interview met Het Parool. Al haar producten worden geproduceerd in een atelier in Milaan.