Ted Baker bevestigt aanstellen van interim creatief directeur

Modemerk Ted Baker heeft Michael Bastion als interim creatief directeur aangesteld. Dit bevestigt het merk in een schriftelijke statement aan FashionUnited UK. Bastion is een Amerikaanse modeontwerper.

“We zijn verheugd om de aanstelling van Michael Bastion als interim creatief directeur bij Ted Baker aan te kondigen,” aldus het bericht. “Michael geniet hoog aanzien in de industrie mede omdat hij de stuwende kracht is geweest achter succesvolle merken zoals Gant.” Bastion zal zowel het ontwerp van de dames- en herencollecties op zich nemen.

Michael Bastion heeft ook een gelijknamig herenlabel sinds 2006. Dit merk werd meerdere keren genomineerd tijdens de CFDA Awards. In 2011 ging hij naar huis met de prijs CFDA Menswear Designer of the Year. Tijdens zijn positie bij Ted Baker zal hij nog steeds toegewijd zijn aan zijn eigen label, zo meldt hij op Instagram.