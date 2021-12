Ted Baker Plc voorzitter John Barton plots overleden

Ted Baker Plc heeft plots afscheid moeten nemen van voorzitter John Barton, zo blijkt uit een bericht van het bedrijf. Barton is namelijk onverwacht overleden.

“John was een geweldige bron van wijsheid voor mij en zoveel anderen bij Ted Baker en we zullen zijn steun en leiding enorm missen,” aldus CEO Rachel Osborne in het bericht. “Onze gedachten gaan naar zijn vrouw Anne en zijn familie.”

Helena Feltham, senior independent director van Ted Baker Plc zal de rol van interim voorzitter per direct op haar nemen. “John combineerde een vrijgevigheid van aanmoediging met inzichten, bescheidenheid en humor en we zullen hem allemaal missen. Hij leidde de directe met veel vaardigheid en het was een eer om met hem te werken. Zijn familie is in onze gedachten.”