Temperley London presenteert nieuwe visie met nieuwe CEO en design director

Het Britse luxemerk Temperley London heeft een nieuwe CEO en design director aangesteld. Eerder deze maand kondigde het merk het vertrek van oprichtster Alice Temperley aan. De nieuwe directie zal het volgende hoofdstuk voor het merk leiden, met een nieuwe collectie in september.

In een verklaring op LinkedIn meldt Temperley London de komst van Morgaine McGee als CEO. McGee heeft meer dan twintig jaar ervaring in de wereldwijde mode-industrie.

Volgens haar LinkedIn-profiel is McGee afkomstig van modeadviesbureau The Vertical Collective. Dit bureau richtte ze in 2016 samen met Katherine Zabloudil op. Voor haar vertrek in januari was ze er co-CEO. Daarnaast was ze directeur bij Signal Brands, een wereldleider in licenties, ontwerp, productie en distributie van modeaccessoires.

Daarnaast is Jack Isenberg benoemd tot design director van het merk. Hij presenteert zijn eerste collectie in september.

Volgens zijn LinkedIn-profiel werkte Isenberg voor diverse luxe- en couturemerken. Zijn meest recente functie was hoofd design bij Tom Ford, van maart tot september 2024. Hij bekleedde ook ontwerpfuncties bij Elie Saab, Jenny Packham, Ralph & Russo, Nina Ricci, Versace, Giambattista Valli, Valentino en Roberto Cavalli.

McGee zei: “Dit markeert een spannend nieuw hoofdstuk voor Temperley London. We brengen een frisse kijk op het merk, met respect voor de nalatenschap, ons rijke Britse erfgoed en onze toewijding aan uitzonderlijk vakmanschap.

“Het merk heeft tijdloze stukken gecreëerd, prachtig gemaakt om vrouwen en de momenten die hun leven vormgeven te vieren. Ik ben me bewust van die geschiedenis, van wat mensen van het merk verwachten, en ik zal ervoor zorgen dat dit wordt voortgezet.”

De aanstellingen volgen op het aftreden van oprichtster Alice Temperley als creatief directeur van het merk op 8 juli. Ze bekleedde deze functie sinds de oprichting van het merk in 2000. Temperley gaf aan dat haar beslissing om afscheid te nemen van het Britse merk voortkwam uit de wens om zich te richten op ‘een nieuwe creatieve praktijk, een onafhankelijke onderneming die nauw zal samenwerken met haar creatieve netwerk, haar familie en 22 muzen die haar visie door de jaren heen hebben gevormd’.