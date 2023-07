Tendam benoemt nieuwe CEO voor Springfield

De Spaanse modegroep Tendam benoemt Carlos Domínguez tot Chief Executive Officer voor Springfield. Domínguez treedt per 1 september in zijn rol, zo maakt Tendam bekend in een persbericht.

Domínguez trad elf jaar geleden in dienst bij Tendam. In zijn huidige rol geeft hij leiding aan de afdelingen inkoop en design van Cortefiel Mujer, Hoss Intropia en Slowlove. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor Springfield Mujer. Voordat hij binnenstapte hij Tendam, vervulde hij negen jaar lang verschillende verantwoordelijke functies bij L’Oreal.

“Ik wil Carlos graag feliciteren als de nieuwe CEO van Springfield. Het is duidelijk dat zijn ervaring met het leiden van inkoop- en designteams een garantie is voor groei en verdere transformatie van het merk”, aldus Jaume Miquel, voorzitter en CEO van Tendam, in het persbericht.

Domínguez over zijn nieuwe aanstelling: "Ik ga deze uitdaging met veel enthousiasme aan en ik ben overtuigd dat is het beste team mag leiden. Het merk heeft laten zien dat het in staat is om veel van de baanbrekende initiatieven die het ecosysteem van Tendam definiëren te verwezenlijken, initiatieven die we zullen blijven stimuleren om het segment van de jonge mannen- en vrouwenmode te leiden en de toekomstige richting ervan te bepalen.”