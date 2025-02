Moederbedrijf Kik haalt oud-financieel directeur Zalando Sandra Dembeck binnen

Kik-moederbedrijf, Tengelmann Twenty-One KG, benoemt Sandra Dembeck tot Chief Financial Officer (CFO).

Dembeck treedt per 1 april aan in haar nieuwe functie, zo deelde Tengelmann maandag mee op het zakelijke netwerk LinkedIn. Na een inwerkperiode neemt ze de functie over van financieel directeur Ágnes Faragó. Dembeck was tot voor kort CFO bij de Berlijnse online retailer Zalando.

"Ik ben zeer verheugd dat we met mevrouw Dembeck een uitstekende leider met zeer relevante ervaring voor onze bedrijvengroep hebben kunnen aantrekken", aldus Tengelmann-CEO Christian Haub. "Nu ze recent is teruggetreden als CFO bij Zalando, zal ze een grote steun zijn voor de Tengelmann Twenty-One Holding en ons de komende jaren krachtig ondersteunen bij de voortdurende transformatie van onze strategische participatieportfolio."

De nieuwe financieel directeur van Tengelmann was ongeveer drie jaar werkzaam bij Zalando. Vorig jaar werd al bekend dat ze haar eind februari aflopende contract niet zou verlengen. Na haar vertrek neemt tijdelijk co-CEO David Schröder de verantwoordelijkheid voor de financiën over bij Zalando.

Voordat Dembeck bij Zalando werkte, was ze Group Corporate Finance Director bij de Britse cateringspecialist Compass Group en bekleedde ze leidinggevende posities bij het Britse retailconcern Kingfisher plc. Ze was ook Group CFO bij de Nederlandse kledingaanbieder Mexx en actief in verschillende functies bij C&A, meest recent als Finance Director and Legal Director bij C&A Europa.