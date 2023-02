TextielMuseum stelt Jochem Otten aan als nieuwe directeur

Jochem Otten is vanaf 1 april 2023 de directeur-bestuurder van Stichting Mommerskwartier, waar ook het TextielMuseum onder valt. Hij krijgt hierdoor ook de leiding over het Textielmuseum, zo blijkt uit een persbericht.

“Het TextielMuseum is een fantastisch en toonaangevend museum waarin de archieffunctie, historische presentaties, actuele exposities en het Textiellab elkaar op een bijzondere manier aanvullen. Het Mommerskwartier ademt historie, toont actueel werk, maar levert ook een actieve bijdrage aan de toekomst. Er zijn bovendien ambitieuze plannen om te verbouwen en zo een nog spraakmakender plek te worden. Ik kijk ernaar uit om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden,” aldus Otten in het persbericht. Onder het Mommerskwartier vallen ook het Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg.

Otten heeft in het verleden al het TextielMuseum leren kennen toen hij Hoofd Onderwijs was op de Design Academy Eindhoven. “We hebben in die tijd een samenwerkingsverband gecreëerd, waardoor studenten in het Textiellab op topniveau hun ideeën konden uitwerken. Het is mooi om te zien dat diezelfde studenten inmiddels de bekende ontwerpers van Nederland zijn. In de afgelopen twintig jaar heeft Tilburg enorme stappen gemaakt in de ontwikkeling van haar stedelijke identiteit. Cultuur speelt een steeds belangrijker rol en dat zorgt ervoor dat Tilburg zich meer en meer als dé inspirerende stad van Brabant manifesteert. Ik vind het geweldig dat ik vanuit deze nieuwe functie een bepalende rol mag vervullen in de vervolgstappen van de stedelijke ontwikkeling van Tilburg.”