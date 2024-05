Textielondernemer Henk ten Hoor op 83-jarige leeftijd overleden

Oud-textielondernemer Henk ten Hoor is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn familie weten aan RTV Drenthe.

Ten Hoor is een begrip in de Nederlandse textielindustrie. Zijn gelijknamige textielbedrijf opende een eeuw geleden in Diever, Drenthe, al snel gevolgd door uitbreidingen door heel Nederland. Ten Hoor had meer dan honderd winkels door het land. Het kledingconcern ging in 2012 failliet, maar er volgde een doorstart onder de naam Henk en er kwamen nog 63 vestigingen bij. In 2016 sloot het kledingconcern definitief.

In het nieuwsbericht van RTV Drenthe deelt vriend Peter Schorer zijn herinneringen aan Ten Hoor. Hij noemt de slogan van Ten Hoor, 'Van boven tot onder goed', indrukwekkend. Schorer vult aan: “Hij verkocht tientallen miljoenen bh's. Dat was in een tijd dat daar nog niet zo open over werd gesproken. Henk schaamde zich daar niet voor. Daar verdiende hij zijn geld mee en daar gaf hij velen wat mee terug."

Aanstaande dinsdag is de uitvaart van Ten Hoor in zijn geboorteplaats Diever, zo meldt RTV Noord.