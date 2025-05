Textielontwerpster Anneleen Bertels leidt Europese non-profit Knotto

De in Brussel gevestigde textielontwerpster en onderzoeker Anneleen Bertels is benoemd tot creatief directeur en medeoprichter van de Europese non-profitorganisatie Knotto. De organisatie staat in het teken van samenwerkingen tussen Europa en Japan op het gebied van vakmanschap, ontwerp en kunst. Bertels maakte dit nieuws bekend via haar LinkedIn-profiel.

Bertels studeerde in 2013 af in Fashion Design aan ArtEZ University of the Arts. Vervolgens werkte ze als modeontwerpster en productontwikkelaar voor toonaangevende modehuizen, waaronder Balenciaga, Maison Martin Margiela en Ann Demeulemeester. In januari 2022 richtte ze haar eigen studio op: Studio Anneleen Bertels. Hier ontwikkelt ze jewellerized textiles – textielwerken die bewerkt zijn met juwelen.

Knotto werd opgericht in april 2025 en is gevestigd in Brussel. De internationale non-profitorganisatie heeft als doel samenwerking te bevorderen tussen Europese en Japanse makers op het snijvlak van ontwerp, kunst en technologie. Knotto wil een brug slaan tussen traditie en moderniteit, tussen ambachtelijke kennis en hedendaags design, en tussen handwerk en technologie. De initiatieven van de organisatie omvatten onder meer open calls, internationale uitwisselingen en het stimuleren van kennisdeling.

FashionUnited heeft contact opgenomen met Anneleen Bertels voor meer informatie. Dit artikel wordt mogelijk aangevuld.