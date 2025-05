TextileGenesis CEO Amit Gautam naar directie van Lectra

Amit Gautam, oprichter en CEO van TextileGenesis, is benoemd tot lid van het uitvoerend comité van Lectra, de Franse leider in technologische oplossingen voor de mode-, auto- en meubelindustrie. Deze stap volgt op de overname van een meerderheidsbelang in TextileGenesis, het Software as a Service (SaaS)-platform waarmee modemerken en duurzame textielproducenten hun textiel op een volledig digitale wijze in kaart kunnen brengen, door Lectra in december 2022.

Gautam brengt uitgebreide internationale ervaring mee, onder meer uit zijn vorige functies bij Lenzing, McKinsey en Booz & Company. Zijn toetreding tot het directiecomité versterkt Lectra’s ambitie om technologische innovatie en duurzame ontwikkeling in de mode-industrie te versnellen, zo onderstreept het persbericht van Lectra.

“Amit Gautam speelde een cruciale rol in de succesvolle integratie van TextileGenesis en zal met zijn expertise in duurzaamheid en technologie een belangrijke bijdrage leveren aan onze groei,” aldus Daniel Harari, CEO van Lectra.

TextileGenesis ontwikkelt innovatieve traceerbaarheidstechnologieën die duurzaamheid in de textiel- en modeketen bevorderen. Dankzij deze integratie versnelt Lectra de ontwikkeling van digitale oplossingen die merken helpen hun ecologische impact te verkleinen. Met meer dan twee miljard geregistreerde producten bedient het platform toonaangevende merken zoals Kering, Ermenegildo Zegna en H&M.