The Lycra Company benoemt nieuwe COO

De Amerikaanse vezelproducent The Lycra Company herschikt zijn managementteam. Robert Johnston is gepromoveerd tot Chief Operating Officer (COO) en Doug Kelliher is benoemd tot Executive Vice President, Product, zo maakt het bedrijf donderdag bekend. Beide managers rapporteren direct aan CEO Gary Smith.

Johnston is gepromoveerd vanuit zijn vorige functie als Executive Vice President, Operations. De nieuwe COO werkt al vijfendertig jaar voor The Lycra Company en diens voorgangers. Hij breidt zijn leidinggevende verantwoordelijkheden uit naar productontwikkeling, naast zijn huidige verantwoordelijkheid voor de wereldwijde productieactiviteiten en IT, zo staat in het persbericht. In zijn nieuwe functie is Johnston ook verantwoordelijk voor het beheer van R&D-personeel, laboratoriummiddelen en pilotproducties om innovatie binnen het gehele productportfolio te stimuleren en de strategische groeidoelstellingen te ondersteunen.

“Het is een eer om de rol van Chief Operating Officer op me te nemen en de toekomst van onze innovatiepijplijn mede vorm te geven”, aldus Johnston. “Onze teams wereldwijd zijn sterk gericht op excellentie en ik kijk ernaar uit om afdelingsoverstijgend samen te werken om onze operationele processen te versterken en de productontwikkeling te bevorderen.”

Kelliher komt over van Polartec, een producent van innovatieve functionele stoffen. Daar was hij de afgelopen tien jaar werkzaam als Vice President Product Management, zo blijkt uit zijn LinkedIn-profiel. Bij The Lycra Company leidt hij het productmanagementteam en is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de strategie voor vezels, stoffen en kleding.

“Ik ben verheugd om deel uit te maken van The Lycra Company en bij te dragen aan de innovatieve erfenis”, aldus Kelliher. “Met de kracht van ons wereldwijde team en een duidelijke focus op onderscheidende producten die voldoen aan de eisen van de markt, heb ik er vertrouwen in dat we nieuwe groeikansen kunnen creëren en onze klanten uitzonderlijke meerwaarde kunnen bieden.”