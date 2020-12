‘Theory benoemt nieuwe CEO voor Europese tak’

Emmanuel Stern, de mede-oprichter van The Kooples, neemt de taak van CEO van Theory’s Europese tak op zich. Het nieuws wordt gemeld door WWD.

Stern start op 4 januari als CEO van de tak en vervangt daarmee Alessandro Guarise, aldus WWD. Guarise stapte op bij Theory in mei 2020. Stern zelf stapte in november op bij The Kooples waar hij Co-CEO was.

Theory behoort tot hetzelfde moederbedrijf als Uniqlo, Fast Retailing Co. Ltd. Theory geniet echter nog niet de grote bekendheid als Uniqlo wereldwijd. De aanstelling van Stern moet ervoor zorgen dat de expansie in Europa versneld wordt, zo meldt WWD.