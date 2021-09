‘Thierry Colin nieuwe CEO van Gabriela Hearst’

Het modemerk Gabriela Hearst heeft een nieuwe CEO. Thierry Colin heeft de functie op zich genomen, aldus WWD op basis van bronnen. Colin zou al in de zomer zijn gestart bij het modehuis.

Colin volgt Giuseppe Giovannetti op die na 3 jaar de functie heeft neergelegd. Colin is hiermee de tweede CEO in de geschiedenis van het jonge modemerk. De nieuwe CEO is geen vreemde in de modewereld, zo meldt WWD. Hij heeft onder andere gewerkt bij Brioni, Bottega Veneta en Fendi.

Het modemerk Gabriela Hearst is opgericht door de gelijknamige ontwerper in 2015. Hearst werd eind vorig jaar benoemd als de nieuwe creatief directeur van modehuis Chloé waardoor ze nu de creatieve leiding heeft over twee merken.