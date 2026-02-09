Thierry Conrad Reutenauer aangesteld als marketingdirecteur bij Loewe

Het Spaanse luxemodemerk Loewe heeft een nieuwe marketingdirecteur. Het bedrijf maakt maandag de benoeming van Thierry Conrad Reutenauer tot marketingdirecteur bekend. Hij start per direct in zijn nieuwe functie. Voortaan rapporteren de afdelingen Art Direction, Arts & Culture, Brand & Product Marketing, Communications & Events, Editorial, Marketing Programs, Media, Social Media en VIP van Loewe aan hem.

Voor Loewe is het een promotie vanuit de eigen gelederen: Reutenauer kwam in oktober 2025 bij het merk als directeur wereldwijde communicatie. Daarvoor was hij vijf jaar werkzaam bij Bottega Veneta, eerst als Global Senior Communications Manager en later als directeur wereldwijde communicatie. Gedurende deze periode werkte hij onder de creatieve leiding van Daniel Lee, Matthieu Blazy en Louise Trotter. Onder hun hoede begeleidde hij ook hun debuutshows.

Daarvoor was hij van 2014 tot 2020 werkzaam als directeur PR, VIP en Events en werkte hij onder de creatieve leiding van Clare Waight Keller en Natacha Ramsay-Levi. Andere functies in zijn carrière omvatten posities in PR en evenementen bij PR-bureau Karla Otto en het Italiaanse merk Cerruti.