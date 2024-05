Tiger of Sweden CEO Linda Dauriz verlaat het bedrijf

Tiger of Sweden neemt afscheid van CEO Linda Dauriz. Dauriz heeft besloten haar vijfjarige contract niet te verlengen, zo maakte Tiger van Sweden vandaag bekend. Zolang er nog geen permanente opvolger voor Dauriz is gevonden, zal Christoffer Martinsen-Konigsfeldt, voorzitter van de Raad van Bestuur, vanaf 1 juni 2024 als CEO de dagelijkse gang van zaken leiden.

Dauriz begon in 2019 bij Tiger of Sweden in Stockholm. Ze werkte hiervoor bij Hugo Boss in Metzingen als directeur Customer Experience & Corporate Development. Ze speelde een belangrijke rol bij het bedrijf boven water houden in tijden van de Covid-19-pandemie, aldus het persbericht. Onder haar leiding heeft Tiger of Sweden zijn positie geconsolideerd, zijn inzet voor duurzaamheid versterkt en aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het vergroten van de winstgevendheid van het bedrijf.

“We zijn Linda erg dankbaar voor de onschatbare bijdrage die ze de afgelopen vijf jaar heeft geleverd aan Tiger of Sweden," aldus voorzitter Martinsen-Konigsfeldt. “Ze heeft een solide basis gelegd voor het volgende hoofdstuk in de 120-jarige geschiedenis van het merk waarmee we onze klanten blijven benaderen en onze positie op het gebied van maatwerk en smart casual wear versterken.”

Dauriz laat weten “vertrouwen” te hebben in Tiger of Sweden. Ze meldt dat het bedrijf “goed gepositioneerd is om succesvol te blijven." Haar volgende professionele stappen zijn nog niet bekend.