Tijdlijn: Queen Elizabeth II en mode tijdens haar zeventig jaar durende regeerperiode

Tijdens haar regeerperiode schrok koningin Elizabeth II zelden terug voor het maken van een modestatement. Van kleurrijke pailletten tot opvallende hoeden, haar garderobe was karakteristiek en gaf een nieuwe definitie aan ‘royal dressing’.

Na haar dood op acht september togen verschillende leden van de mode-industrie naar sociale media om hun verdriet over haar overlijden te uiten en hun condoleances aan de koninklijke familie aan te bieden. Ze boden een blik op de impact die de wijlen monarch had op de industrie tijdens haar regeringsperiode.

Vandaag is de begrafenis van de koningin. Het schema van London Fashion Week werd ervoor aangepast, veel modewinkels zijn vandaag dicht. Een aanleiding voor FashionUnited om aandacht te besteden aan de bijdragen van Queen Elizabeth aan de mode-industrie, waaronder prijzen ter ondersteuning van Britse ontwerpers en haar eigen kledingkeuzes door de jaren heen.

November 1947

Al voor haar kroning schreef koningin Elizabeth II modegeschiedenis. Tijdens haar huwelijk met prins Philip van Griekenland droeg de toenmalige prinses een complexe, gedetailleerde bruidsjurk, ontworpen door de Britse ontwerper Norman Hartnell. Aan het kledingstuk werkten 350 vrouwen gedurende drie maanden. 10.000 uit Amerika geïmporteerde parels werden er met de hand opgenaaid.

Groot-Brittannië verkeerde nog in de naoorlogse periode en kleding moest als onderdeel van bezuinigingen worden betaald met rantsoenbonnen. De Britse regering schonk de prinses 200 bonnen om de dure jurk te betalen. Vrouwen uit het hele land stuurden nog eens extra bonnen naar Elizabeth op, in de hoop zo bij te dragen aan de creatie van de jurk.

Juni 1953

Hartnell was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de kroningsjurk van Hare Majesteit, die de koningin koos uit een aantal schetsen die de Britse couturier haar voorlegde. De uiteindelijke jurk bevatte emblemen van bloemen en was gemaakt van pastelkleurige zijde. De zesenhalve meter lange mantel, gemaakt door Ede & Ravenscroft, kostte twaalf naaisters in totaal 3.500 uur werk. Daarnaast droeg de nieuwe koningin een reeks opmerkelijke juwelen, waaronder stukken die oorspronkelijk in 1858 voor koningin Victoria werden gemaakt en later door koningin Mary en de koningin-moeder werden gedragen.

De kroningsjurk van Hare Majesteit de Koningin en Queen Elizabeth II op haar kroningsdag, gefotografeerd door Cecil Beaton. Beeld: Royal Collection Trust

November 1965

De Queen's Awards for Enterprise werden opgezet als een programma ter ondersteuning van Britse bedrijven en andere organisaties die uitblonken in internationale handel, innovatie en duurzame ontwikkeling. Sinds de invoering ervan hebben verschillende modemerken de prestigieuze prijs ontvangen, waaronder Burberry, Gieves & Hawkes en House of Fraser. Ontvangers van de onderscheiding, die door de vorst worden geselecteerd, mogen het Koninklijk Wapen gedurende vijf jaar na de toekenning koppelen aan hun bedrijf.

Installatie van Burberry ter ere van het platina jubileum van de Queen. Beeld: Burberry

Februari 1975

Koningin Elizabeth bezocht Mexico op een staatsreis met haar man, wijlen prins Philip. Ze werd gefotografeerd in een gele geplooide jurk en een op een tulband geïnspireerde hoed. Hoewel dit de meest besproken look was, was dit niet de enige look die ze droeg tijdens haar reis, waarbij ze een groot aantal Mexicaanse steden en regio's bezocht. Tijdens haar verblijf van 24 uur in Yucatán droeg de koningin in totaal vier jurken en diverse accessoires, waaronder een parelketting met drie strengen.

1994

Koninklijk adviseur Angela Kelly kwam bij Buckingham Palace werken als onderdeel van het koninklijk huishouden. Zij werd later aangesteld als de persoonlijke kleedster en assistente van de koningin. Kelly creëerde opmerkelijke outfits voor de koningin, zoals haar look voor het huwelijk van prins William en Catherine Middleton. Ze publiceerde ook twee boeken over haar ervaringen met het kleden van de koningin, waaronder de memoires 'The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe'.

November 1999

Koningin Elizabeth II woonde de Royal Variety Performance in Birmingham bij in een felgekleurde jurk met een paillettentop in contrasterende kleuren en een goudkleurige gestreepte rok - een ongewoon gewaagde outfitkeuze. Na het evenement vertelde de Duitse ontwerper die verantwoordelijk was voor de creatie, Karl-Ludwig Rehse, aan de Daily Telegraph: "Mensen leken enthousiast over hoe ze eruit zag. Ze was prachtig. Ze is zoals alle dames, ze gaat voor iets nieuws. Ze is leuk om mee te werken en heeft veel kennis van stoffen. Ze weet hoe de kleren zich moeten gedragen - hoe ze moeten bewegen."

April 2011

Voor het huwelijk van prins William en Catherine verscheen de koningin in een lichtgeel ensemble en bijpassende gele hoed, ontworpen door haar persoonlijke kleermaker Angela Kelly. De look bestond uit een crêpewollen jas, bijpassende jurk en hoed met brede rand, die was versierd met zijden rozen en bladeren. Ze droeg ook de 'Lover's Knot'-broche die ze erfde van haar grootmoeder, Queen Mary.

Juni 2012

De koningin woonde het diamanten jubileumconcert bij in een goudkleurige geborduurde japon, gemaakt van stof die zij in 1961 had gekocht. Het ontwerp was geïnspireerd op de bovenste sculptuur van het Queen Victoria Memorial, dat voor Buckingham Palace staat. Tijdens het evenement traden Kylie Minogue, Robbie Williams en Elton John op.

Juli 2013

Als onderdeel van het vierdaagse Coronation Festival van de koningin organiseerde Buckingham Palace in zijn tuinen een modeshow voor het grote publiek, waarbij hofleveranciers in de schijnwerpers stonden. Bedrijven die deelnamen aan de show waren onder meer Dege & Skinner, Hunter, Tom Smith en Gieve & Hawkes, die elk verschillende producten toonden die door de jaren heen aan de koninklijke familie waren geleverd.

Beeld: The Coronation Festival

December 2014

Mary Quant, vaak geprezen als het brein achter de minirok, werd gehonoreerd op de jaarlijkse New Year Honours lijst van de koningin. Ook Julie Deane werd genoemd, oprichter van Cambridge Satchel Company. Zij ontving een Britse ridderorde, evenals Caroline Rush van het British Fashion Council (BFC). Tot de ontwerpers die de lijst hebben gehaald, zowel in het verleden als nu, behoren Vivienne Westwood, Stella McCartney, Grace Wales Bonner en Kim Jones. De lijst eert hen voor hun bijdragen aan hun respectievelijke industrieën.

Beeld: Stella McCartney

Mei 2016

Ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag verscheen de Queen op het omslag van Vanity Fair - een zeldzaamheid. Op de exclusieve foto's, die fotograaf Annie Leibovitz maakte in haar huis in Windsor Castle, staat ze samen met haar geliefde corgi's en familieleden.

Februari 2018

Het BFC riep de Queen Elizabeth II Award for Design in het leven om opkomend Brits ontwerptalent onder de aandacht te brengen. Richard Quinn was de eerste ontvanger: hij werd erkend voor zijn impact op de mode-industrie en de ontwikkeling van zijn printstudio. De koningin was aanwezig bij de catwalkshow van Quinn tijdens London Fashion Week. Ze zat naast Anna Wintour van Vogue, en overhandigde Quinn de prijs tijdens de daaropvolgende ceremonie. Sinds de lancering werden onder meer Bethany Williams, Priya Ahluwalia en Saul Nash als winnaars geselecteerd.

Beeld: British Fashion Council via Getty Images. Fotografen: Tristan Fewings, Tim Whitby en Rebecca Lewis

September 2018

Het Britse erfgoedmerk Hawes and Curtis lanceerde samen met het National Army Museum aan een limited edition collectie gebaseerd op het militaire uniform dat koningin Elizabeth II droeg tijdens de Tweede Wereldoorlog. De overhemdenmaker werd geselecteerd om haar kaki overhemd en das na te maken, evenals een reeks pochetten, blouses en manchetknopen. De collectie was in beperkte oplage te koop in de winkel van het museum en in de flagshipstore van het merk.

Beeld: National Army Museum / Hawes and Curtis

Maart 2019

De koningin plaatste haar eerste Instagrampost via het officiële account van de koninklijke familie met een archieffoto van een brief geschreven aan haar betovergrootvader, prins Albert. De afbeelding volgde op het bezoek van de koningin aan het Londense Science Museum, waar ze koos voor een feloranje outfit. De look was gekoppeld aan Pantone's officiële kleur van het jaar, 'Living Coral'.

Beeld: The Science Museum Group

November 2019

Angela Kelly onthulde in haar memoires dat de koningin vanaf 2019 kunstbont zou gaan gebruiken, in navolging van grote modemerken als Burberry, Versace en Gucci, die hadden aangekondigd het dierlijke materiaal uit hun aanbod te schrappen. Een woordvoerder van Buckingham Palace vertelde verslaggevers echter dat Hare Majesteit haar bestaande bontkleding zou blijven dragen.

Sinds de aankondiging heeft People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) er bij de koninklijke familie op aangedrongen om het bont van de gardemutsen van de koningin - nu de koning - te vervangen door imitatiebont. Een nieuw diervriendelijk materiaal werd geproduceerd in samenwerking met kunstbontfabrikant Ecopel en ontwerpster Stella McCartney.

April 2022

Barbie vereeuwigde Queen Elizabeth II met haar eigen pop in de aanloop naar haar platina jubileum in juni, waarmee de Tribute Collection van Mattel verder werd uitgebreid. De look van de Barbie is gebaseerd een van de beroemdste jurken van de koningin: een witte japon met daaromheen een blauw lint, versierd met mini-medaillons die lijken op de orders van de koninklijke familie.

De Queen Elizabeth-Barbie. Beeld: Mattel

April 2022

Om het ‘Platinum Jubilee’ verder te vieren, stond Queen Elizabeth voor het eerst op de cover van de Britse Vogue. Op een tweede cover was Anya Taylor-Joy te zien, hoofdrolspeler in de serie The Queen’s Gambit. Op de eigen Instagram-pagina berichtte Vogue: "In een speelse spiegeling van Her Majesty The Queen draagt acteur Anya Taylor-Joy een replica van een diamanten kroon voor haar eigen fantasie-verkleedmoment als mode-punkprinses." Van Queen Elizabeth werd een zwart-witfoto gebruikt uit 1957, geschoten door Anthony Armstrong Jones. Daarop draagt ze de George IV State Diadem, een kroon met echte diamanten die in 1820 voor koning George IV werd gemaakt.

De cover van Vogue April 2022. Fotograaf: Antony Armstrong Jones. Beeld: Condé Nast

Juli 2022

Een reeks tentoonstellingen ter ere van het jubileum van de koningin gingen van start in verschillende koninklijke residenties, waaronder 'The Queen's Accession' tijdens de zomeropening van de State Rooms in Buckingham Palace en 'The Queen's Coronation' in Windsor Castle. De tentoonstellingen lopen parallel van juli tot oktober 2022 en tonen elk een reeks kledingstukken en juwelen die de koningin heeft gedragen, waaronder de kroningsjurk en -mantel.

Beeld: Royal Collection Trust

September 2022

De laatste foto's van de koningin werden genomen op Balmoral Castle tijdens een bezoek van de nieuwe Britse premier Liz Truss. Op de foto's, gemaakt door de koninklijke fotograaf Jane Barlow, is te zien hoe de koningin de Balmoral Tartan draagt, een patroon dat alleen gedragen mag worden door leden van de koninklijke familie die door de koningin zijn goedgekeurd. De tartan zou zijn ontworpen door prins Albert in 1853. Het kleurenschema bestaat uit lijnen in donkergrijs, rood en zwart tegen een achtergrond van zwarte en witte garens die in elkaar zijn gedraaid, met als resultaat een granietachtig grijs.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking vanuit het Engels: Nora Veerman