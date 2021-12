Toby Xu nieuwe CFO van Alibaba Group

Alibaba Group Holding Limited heeft een nieuwe chief financial officer gevonden. Toby Xu zal de taak op zich nemen vanaf 1 april 2022. Hij volgt hiermee Maggie Wu op, zo blijkt uit het persbericht.

Wu blijft betrokken bij Alibaba Group Holding Limited. Ze zal directielid zijn van het bedrijf. In het persbericht worden de bijdragen van Wu geroemd door Daniel Zhang, CEO van de groep. Wu is in totaal al bijna vijftien jaar onderdeel van de Alibaba Group Holding Limited.

De nieuwe CFO, Toby Xu, sloot zich drie jaar geleden aan bij de Chinese groep. Hij vervulde de taak van adjunct CFO sinds juli 2019. “We weten zeker dat Toby de juiste persoon is om onze nieuwe CFO te zijn en samen met het kern management team zal hij ons team helpen naar ons volgende succes,” aldus Zhang in het bericht.