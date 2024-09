De Italiaanse modegroep Tod’s benoemt John Galantic tot CEO. Hij volgt hiermee Diego Della Valle op, de oprichter en voorzitter van de groep. Dit meldt het modevakblad WWD.

Galantic is de voormalige president en Chief Operating Officer van het luxemodehuis Chanel. Deze rol heeft hij zestien jaar vervuld, zo meldt zijn LinkedIn-pagina. Daarnaast heeft hij ervaring als bestuurslid van het automerk Ferrari en het drankenmerk Bacardi. Nu leidt hij volgens mediaberichten Tod’s, het luxe modebedrijf dat recent van de Milanese beurs is gehaald.

De Tod’s-groep gaat met Galantic een nieuwe fase in. Het merk, bekend om zijn leren accessoires, is sinds de oprichting in 1978 eigendom van de familie Della Valle. Recent haalt een overnamebod van Catterton, een fonds geleid door LVMH, het bedrijf van de beurs. Na dit bod heeft de familie Della Valle 54 procent van het kapitaal in handen, heeft Catterton 36 procent verworven, en behoudt LVMH zijn huidige belang van 10 procent, aldus een persbericht van Tod’s.

Naast het gelijknamige merk Tod's is de groep ook eigenaar van het sportieve merk Hogan en het Franse label Roger Vivier.