Tod's-oprichter Diego Della Valle ontvangt Franse eretitel

Diego Della Valle is door de Franse regering benoemd tot Ridder in de Orde van Kunst en Letteren.

De Orde van Kunst en Letteren is een belangrijke Franse onderscheiding. Deze wordt toegekend aan personen die zich onderscheiden door hun uitzonderlijke bijdrage aan de verspreiding van kunst en cultuur in Frankrijk en wereldwijd.

"Deze onderscheiding erkent de inzet van Diego Della Valle ter ondersteuning van kunst, mode en cultureel erfgoed", aldus een bericht van de Italiaanse groep.

Afgelopen mei ontving Diego Della Valle, voorzitter van de Tod's Groep, de 'Changemaker Award for Craftsmanship' tijdens de derde editie van het evenement Changemakers in Luxury Fashion, georganiseerd door de Italiaanse Nationale Kamer voor Mode. De prijs viert zijn inzet om vakmanschap en productkwaliteit centraal te stellen binnen de identiteit van de groep. Hij behoudt de traditie en bevordert tegelijkertijd innovatie. Tevens draagt hij vakmanschap over aan nieuwe generaties door middel van initiatieven zoals de Bottega dei Mestieri. Deze visie, die Della Valle 'ambachtelijke intelligentie' noemt, is een combinatie van menselijke vaardigheden, cultureel erfgoed en toekomstgerichte creativiteit. Deze visie blijft het succes en de duurzaamheid van 'Made in Italy' inspireren.

Diego Della Valle Credits: Courtesy of Tod's (foto: Emanuele Scorcelletti)