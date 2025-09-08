Tom Mendenhall nieuwe CEO van Stella McCartney

Tom Mendenhall is benoemd tot CEO van Stella McCartney. Hij volgt Amandine Ohayon op, die na bijna twee jaar terugtreedt als topvrouw van het modehuis. Dat meldt het bedrijf in een statement in handen van WWD.

Mendenhall brengt ruime ervaring mee uit de luxesector. Hij was eerder brand president van Polo en Double RL bij Ralph Lauren en werkte onder meer als executive vice president en COO van Tom Ford en als worldwide director of merchandising bij Gucci.

Volgens oprichter Stella McCartney zal zijn komst bijdragen aan de volgende groeifase van het merk. “Tom’s uitgebreide ervaring in alle facetten van de luxemode zal van onschatbare waarde zijn om het bedrijf vooruit te stuwen en een sterke toekomst op te bouwen. Ik weet dat Tom mijn visie voor het merk en de ethische waarden die deel uitmaken van ons DNA deelt”, aldus McCartney in een statement.

Mendenhall zelf noemt Stella McCartney “een krachtig merk, geleid door een krachtige en meelevende vrouw. Ik voel me vereerd om nu met haar en haar geweldige team wereldwijd samen te werken aan de volgende fase van de ontwikkeling van het bedrijf.”

Het vertrek van Amandine Ohayon, die sinds eind 2023 CEO was, markeert een nieuw hoofdstuk voor het modehuis. McCartney en de board bedanken haar voor haar bijdrage aan de overgang naar een zelfstandige bedrijfsstructuur na de samenwerking met LVMH. “Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om Amandine te bedanken voor haar geweldige werk en voor de successen die we samen hebben gedeeld. Ik wens haar het allerbeste in haar toekomstige projecten”, aldus McCartney.

Stella McCartney kocht begin dit jaar de minderheidsaandelen terug die sinds 2019 in handen waren van LVMH.