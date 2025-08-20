Tom Tailor: Direct-to-Consumer-manager Paul Pörtner vertrekt

Paul Pörtner, General Manager Direct to Consumer, verlaat Tom Tailor eind augustus. Hij was drie jaar in deze functie werkzaam.

Pörtner verlaat de Hamburgse kledingfabrikant eind augustus ‘in goed overleg’, zo meldt Tom Tailor op LinkedIn. Tom Tailor CEO Gernot Lenz bedankte Pörtner voor zijn helderheid, openheid en ‘waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van Tom Tailor in moeilijke tijden’. Samen met zijn team heeft Pörtner in een tijd van volatiele markten en economische druk het Direct-to-Consumer-segment succesvol versterkt en daarbij de omzetgroei en winstgevendheid vergroot.

De omzet van het merk, dat sinds 2020 onderdeel is van het Chinese conglomeraat Fosun, daalde in het afgelopen boekjaar 2024 met 3,9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar tot 588 miljoen euro. De wholesale-activiteiten, die met 52 procent het grootste deel van de totale omzet uitmaakten, lieten een daling van 6,1 procent zien. Het Direct-to-Consumer-segment realiseerde in het afgelopen jaar, dankzij goede resultaten in Zuid- en Oost-Europa, een omzet op hetzelfde niveau als in 2023. De omzet steeg met 3,4 procent, exclusief winkelsluitingen.

Voor zijn tijd bij Tom Tailor was Pörtner sinds begin jaren 2000 werkzaam voor modehuis Peek & Cloppenburg – Düsseldorf en Wenen – in verschillende functies. Van april 2018 tot december 2022 was hij actief als Bereichsleiter Verkauf International voor Peek & Cloppenburg Oostenrijk & CEE.

Tom Tailor zonder Wholesale- en D2C-managers

Het bericht van Pörtners vertrek volgt ongeveer een halfjaar nadat het vertrek van Wholesale-manager David Meyer bekend werd. Als General Manager Business-to-Business was hij verantwoordelijk voor de nationale en internationale salesactiviteiten in dit segment. Tot nu toe lijkt Tom Tailor nog geen opvolger voor Meyer te hebben gevonden. Tot een nieuwe structuur is geïmplementeerd, rapporteren de B2B-salesteams direct aan Lenz.

Meyers vertrek volgt op een reeks van veranderingen binnen het bedrijf. Begin december werd Christopher Hallberg, tot dan toe verantwoordelijk voor Controlling, Accounting, Belastingen, Treasury en Data & Analytics, benoemd tot financieel directeur. Hij nam de functie over van Christian Werner, wiens vertrek in juli vorig jaar bekend werd gemaakt. In diezelfde aankondiging werd ook bekendgemaakt dat de toenmalige Brand Director Men, Reinhard Müller, alle productcategorieën als Director Brand zou overnemen. Daarnaast trad Lars Globisch aan als Director IT, werd Kathrin Weller benoemd tot Hoofd Marketing en Patrick Mittmann tot Hoofd Personeelszaken.