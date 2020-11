Tommy Hilfiger stelt Avery Baker als voorzitter en Chief Brand Officer aan

Modemerk Tommy Hilfiger heeft Avery Baker aangesteld als voorzitter en Chief Brand Officer, zo meldt PVH, het moederbedrijf van het merk, in een persbericht. In haar rol heeft Baker de verantwoordelijkheid voor de producten, marketing en ervaringen in alle categorieën, regio’s en kanalen van het merk.

Baker is geen vreemde van Tommy Hilfiger. Zij begon in 1998 al bij het merk en was alleen vorig jaar tijdelijk afwezig. “Ze keert nu terug bij de organisatie om verder te schrijven aan het volgende hoofdstuk van het bedrijf en het merk waar ze zoveel van houdt,” aldus het persbericht. “Ze heeft een geschiedenis van ontwikkelen en implementeren van merkstrategieën die groei en merkwaarde stuwen.”

“We zijn blij dat we Avery terug mogen verwelkomen in de Tommy Hilfiger familie om het merk te leiden naar zowel inspirerende producten als marketing van wereldklasse en de volle potentie van het merk waar te maken,” aldus Martijn Hagman, CEO van Tommy Hilfiger global en PVH Europe, in het persbericht.