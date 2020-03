Toni Ruiz nieuwe CEO van Mango

Mango heeft een nieuwe CEO. Toni Ruiz zal de functie vervullen, zo melden diverse media waaronder FashionNetwork op basis van een statement. Ruiz was hiervoor general manager bij het merk.

Ruiz is inmiddels al vijf jaar werkzaam bij Mango. Hij startte bij het Spaanse bedrijf als hoofd van financiën en werd twee jaar geleden gepromoot tot general manager. Mango spreekt positief over het leiderschap van Ruiz tijdens een transitieperiode, aldus het persbericht in handen van FashionNetwork.

Mango behaalde in het boekjaar 2018 een omzet van 2,2 miljard euro. De resultaten van het boekjaar 2019 zijn nog niet bekend. Het merk wil de digitale transformatie versnellen en de afgelopen jaren is al minsten 75 miljoen euro geïnvesteerd in projecten die dit ondersteunen.