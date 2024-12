Toni Ruiz wordt interim-voorzitter van Mango

In een verwachte beslissing, die voortvloeit uit de samenstelling van de raad van bestuur van het Spaanse modeconcern, neemt Toni Ruiz, CEO van Mango, na het plotselinge overlijden van Isak Andic de rol als voorzitter van het bedrijf op zich. Deze functie zal hij tijdelijk uitoefenen totdat een nieuwe voorzitter wordt benoemd.

Deze beslissing markeert het einde van een van de meest uitdagende weken in de 40-jarige geschiedenis van Mango. Op zaterdag 14 december werd het plotselinge overlijden van Isak Andic, oprichter en niet-uitvoerend voorzitter van het bedrijf, bevestigd. Volgens Mango is de benoeming van Toni Ruiz in overeenstemming met de bepalingen van de Spaanse vennootschapswetgeving en de statuten van het bedrijf. Ruiz tijdelijk de rol als voorzitter op zich totdat er een opvolger is gevonden.

Met de benoeming van Toni Ruiz tot interim-voorzitter benadrukt Mango zijn cruciale rol bij de transformatie van het bedrijf sinds zijn aantreden in 2015. Onder zijn leiding behaalde Mango in 2023 de beste resultaten in haar geschiedenis, met een bovengemiddelde groei en een solide financiële basis. Deze boodschap verspreidde Mango via verschillende media om mogelijke onzekerheden na het overlijden van Andic weg te nemen. Terwijl de verdeling van de nalatenschap – met name de 95 procent van de aandelen van het bedrijf – nog in behandeling is, benadrukt Mango dat het bedrijf beschikt over een "stabiel en marktconform governance-model" dat al twee jaar bestaat.

Ter ondersteuning van deze boodschap benadrukt Mango dat "de professionalisering en de invoering van best practices op het gebied van governance door Isak Andic de voortzetting van het strategisch plan" garanderen. Het "Plan 4E", dat in maart werd gepresenteerd, definieert de strategische doelstellingen tot 2026. Zowel de raad van bestuur als de familie Andic – vertegenwoordigd door Jonathan Andic, de zoon van de oprichter – hebben hun steun voor dit plan publiekelijk uitgesproken. Het plan wordt voortgezet op basis van het professionele model dat Isak Andic heeft geïntroduceerd: een familiebedrijf met een niet-uitvoerend voorzitterschap en een professionele operationele leiding. In de komende jaren zal Toni Ruiz aanblijven als CEO en interim-voorzitter van de raad van bestuur.

Toni Ruiz: Interim-voorzitter en CEO van Mango

Wie uiteindelijk de opvolger van Isak Andic als voorzitter wordt – vermoedelijk een lid van de familie Andic – valt nog te bezien. Tot die tijd blijft de bedrijfsvoering ongewijzigd. Strategische beslissingen worden genomen in de raad van bestuur en uitgevoerd door de directie. Deze twee centrale organen waarborgen de operationele continuïteit van het bedrijf en de uitvoering van het strategisch plan voor 2024 tot 2026.

In het kader van de presentatie van dit plan had Mango op 1 maart een herstructurering van de raad van bestuur doorgevoerd om de governance te versterken. De raad van bestuur werd uitgebreid met vier onafhankelijke leden en bestaat nu uit negen personen. Na het overlijden van Isak Andic is de raad als volgt samengesteld: Toni Ruiz (CEO en interim-voorzitter), Jonathan Andic, Daniel López en Margarita Salvans als uitvoerende leden, en Jordi Canals, Jordi Constans, Jorge Lucaya en Marc Puig als onafhankelijke leden. Eugenia Jover, hoofd van de juridische afdeling, blijft aan als niet-stemgerechtigd secretaris.

De directie bestaat uit tien leden en wordt eveneens geleid door Toni Ruiz als CEO. De andere leden zijn Jonathan Andic (Global Director Mango Man), Elena Carasso (Directeur Online en Klanten), Luis Casacuberta (Directeur Product en Duurzaamheid), Daniel López (Directeur Expansie en Franchise), Jordi Álex Moreno (Directeur Technologie en Beveiliging), Blanca Muñiz (Merkdirecteur), David Payeras (Directeur Personeelszaken), Margarita Salvans (Financieel Directeur) en César de Vicente (Global Retail Director).