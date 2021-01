Toonaangevende Indiase ontwerper Satya Paul (78) overleden

Indiase ontwerper Satya Paul is op 78-jarige leeftijd overleden, zo meldt nieuwsbureau AFP. Paul staat bekend om het moderniseren van de traditionele sari door diverse prints toe te voegen aan het kledingstuk.

Paul gebruikte onder andere prints zoals polkadots, zebra-print en abstracte motieven om de sari te moderniseren. In 1980 richtte hij zijn eerste winkel op, L’Affaire, wat de eerste sari boetiek in India was. Vijf jaar later richtte hij zijn label Satya Paul op. Uiteindelijk breidde de ontwerper het bedrijf uit met een accesoires categorie, extra winkel en een webshop.

Paul overleed in een ashram in Coimbatore op woensdag aan de gevolgen van een herseninfarct een maand eerder.