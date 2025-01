Top-aanstellingen bij Arc'teryx: versterking van leiderschap en creatieve visie

Arc'teryx Equipment, het wereldwijde designbedrijf dat zich specialiseert in technische high-performance kleding en uitrusting, heeft de benoeming van Matt Bolte tot Chief Merchandising Officer aangekondigd. Daarnaast heeft het bedrijf Marissa Pardini aangesteld als algemeen manager en Ben Stubbington als creatief directeur voor het Veilance merk.

Bolte heeft bijna 35 jaar ervaring in leiderschap binnen de retailsector. Bij ThenWhat, Inc. richtte hij zich op merk consulting en het lanceren van innovatieve kledingmerken. Daarvoor werkte hij 17 jaar bij Nike, waar hij leidinggevende rollen vervulde in product en merchandising, met focus op prestatiegerichte mannenkleding en sportswear. Bij Arc'teryx zal Bolte verantwoordelijk zijn voor de strategische richting van merchandising, planning, programmering en bedrijfsontwikkeling binnen alle productcategorieën.

Stuart Haselden, CEO van Arc'teryx, reageert: “Matt’s expertise in het uitvoeren van complexe, wereldwijde merchandisingstrategieën en zijn uitgebreide ervaring in de industrie zullen van onschatbare waarde zijn terwijl we onze leidende positie in zowel de technische outdoor- als premium kledingmarkten blijven versterken. Zijn passie voor het merk maakt hem de perfecte aanvulling voor deze rol.”

Marissa Pardini komt naar Arc'teryx na haar tijd bij Vans, waar ze de functie van Chief Product & Merchandising Officer bekleedde. In die rol was ze verantwoordelijk voor de wereldwijde product- en merchandisingstrategie van het merk. Tijdens haar carrière bij Vans speelde ze een sleutelrol in het behalen van meer dan 1 miljard dollar in directe consumentenverkoop. Pardini zal als algemeen manager van Veilance de wereldwijde strategie van het merk leiden, waarbij ze zorgt voor de afstemming met de missie van het merk: het leveren van nauwkeurig ontworpen kleding voor stedelijke omgevingen.

Ben Stubbington, met bijna 20 jaar ervaring in design en productontwikkeling, wordt de nieuwe creatief directeur voor Veilance, het premium submerk van Arc'teryx. Stubbington heeft ervaring als Senior Vice President of Design bij Lululemon, waar hij het ontwerpteam leidde en de mannenlijn liet groeien. Hij heeft daarnaast een indrukwekkende carrière opgebouwd als creatief directeur bij Theory. Stubbington, die bekend staat om zijn visie op de integratie van esthetiek en functionaliteit, zal de creatieve richting van Veilance bepalen en het merk helpen zich verder te positioneren als leider in de performance luxury markt.

Haselden voegt toe: “De toevoeging van Marissa en Ben aan ons Veilance-team is een cruciaal moment in onze reis. Hun gecombineerde leiderschap en innovatieve denkwijze zullen van grote waarde zijn in het verder ontwikkelen van Veilance als toonaangevend merk in de performance luxury ruimte.”

Arc'teryx, opgericht in 1989 in North Vancouver (Canada) door lokale klimmers, blijft zijn traditie van innovatief design en ongeëvenaarde prestaties in extreme omstandigheden voortzetten. De producten zijn wereldwijd verkrijgbaar in meer dan 160 eigen winkels en meer dan 2.400 retaillocaties.