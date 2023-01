Top tien vrouwelijke catwalkmodellen van 2023

Na enkele seizoenen van studio- en videopresentaties gingen ontwerpers in 2022 met veel enthousiasme de catwalk op. De keuze van modellen, haar- en visagisten en stylisten speelt een belangrijke rol in de boodschap van een merk. Hier zijn tien frisse vrouwelijke gezichten die in 2022 in veel shows te zien waren en die we in 2023 kunnen verwachten.

América González

Image: Altuzurra SS23 /Catwalk Pictures

Nationaliteit: Venezuela

Agentschap: Supreme

IG handle: Saiyanbride

IG-volgers: 27K

Shows gelopen in 2023: 76

Sherry Shi

Image: Lanvin SS23 / Catwalk Pictures

Nationaliteit: Amerikaans

Agentschap: IMG New York

IG handle: sherryramsayshi

IG-volgers: 73K

Shows gelopen in 2023: 74

Yilan Hu

Image: Chanel SS23 / Catwalk Pictures

Nationaliteit: Chinees

Agentschap: New York Model Management

IG handle: yilan_hua

IG-volgers: 90.5K

Shows gelopen in 2022: 64

From catwalk to closet Lees meer over de rol van modeweken en hoe ze mode beïnvloeden. Lees meer over de rol van modeweken en hoe ze mode beïnvloeden. In dit uitgebreide achtergrondverhaal vind je alles wat je moet weten over modetrends.

Sasha Quenby

Image: Jacquemus SS23 / Catwalk Pictures

Nationaliteit: British

Agentschap: Women Management, New York

IG handle: sachaquenby

IG-volgers: 11.2K

Shows gelopen in 2022: 57

Rachel Marx

Image: Sacai SS23 / Catwalk Pictures

Nationaliteit: Duits

Agentschap: Women Management, New York

IG handle: rachelmarxx

IG-volgers: 7.5K

Shows gelopen in 2022: 57

Louise Robert

Image: Stella McCartney SS23 / Catwalk Pictures

Nationaliteit: Belgisch

Agentschap: DNA Models

IG handle: louise.robert

IG-volgers: 14.4K

Shows gelopen in 2022: 52

Victoria Fawole

Image: Louis Vuitton SS23 / Catwalk Pictures

Nationaliteit: Nigeriaans

Agentschap: The Industry, New York

IG handle: victoriafawole_

IG-volgers: 6K

Shows gelopen in 2022: 52

Mika Schneider

Image: Louis Vuitton SS23 / Catwalk Pictures

Nationaliteit: Japans/Frans

Agentschap: The Society Management, New York

IG handle: mikaschndr

IG-volgers: 158K

Shows gelopen in 2022: 52

Felice Nova Noordhoff

Image: Ralph Lauren SS23 / Catwalk Pictures

Nationaliteit: Nederlands

Agentschap: Elite New York City

IG handle: felcinova

IG-volgers: 45K

Shows gelopen in 2022: 48

He Cong

Image: Miu Miu SS23 / Catwalk Pictures

Nationaliteit: Chinees

Agentschap: IMG New York

IG handle: heconghc

IG-voglers: 157K

Shows gelopen in 2022: 46