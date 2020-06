Topman weg bij Galeria Karstadt Kaufhof

Retailgroep Galeria Karstadt Kaufhof ziet hun baas vertrekken. Stephan Fanderl verlaat het bedrijf, zo meldt nieuwsbureau DPA.

Een reden voor het vertrek van Fanderl wordt niet gegeven. Het enige wat gezegd wordt over de breuk is dat Fanderl op goede voet vertrekt. Zijn taken worden tijdelijk overgenomen door een drietal: CFO Miguel Müllenbach. Arndt Geiwitz en curator Frank Kebekus. Dit drietal stond feitelijk al aan het hoofd van het bedrijf sinds Galeria Karstadt Kaufhof aan het begin van april bescherming tegen schuldeisers aanvroeg bij de rechtbank.

Galeria Karstadt Kaufhof is niet alleen de eigenaar van de Duitse keten Galeria Kaufhof en Karstadt, maar ook van het Belgische Galeria Inno.