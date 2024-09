Trendforecaster en docent Li Edelkoort ontvangt Larsen Award

Een nieuwe award voor Lidewij (Li) Edelkoort. De trendforecaster, curator en docent ontvangt de allereerste Larsen Award, zo meldt het bedrijf van Edelkoort.

De award is vernoemd naar textielontwerper en wever Jack Lenor Larsen. Hij was wereldwijd bekend en was een voorvechter van traditionele en hedendaagse ambacht. In 2024 is de Larsen Award opgericht in nagedachtenis aan hem.

Edelkoort ontvangt de award wegens haar bijdrage aan de ‘wereldwijde ontwerp gemeenschap, waaronder New York Textile Month’. Ze heeft onder andere in 2022 in samenwerking met modeschool Polimoda een nieuwe textiel masteropleiding opgezet genaamd ‘From Farm to Fabric to Fashion’.