Trevor Perren vertrekt als CCO van Hema

Trevor Perren, Chief Commercial Officer bij Hema, verlaat het bedrijf. Dat schrijft Perren in een LinkedIn-bericht. Hij gaat aan de slag als Chief Operations Officer bij het Indiase kledingmerk Zudio, zo is in het bericht te lezen.

In mei werd al duidelijk dat Perren waarschijnlijk afscheid zou nemen van Hema. Destijds werd een nieuwe opzet van het managementteam gepresenteerd, waar de functie van Chief Commercial Officer geen deel meer van uitmaakte.

Perren was sinds 2015 werkzaam als CCO bij Hema. In het LinkedIn-bericht spreekt hij van ‘zes geweldige jaren’ met een ‘fantastisch team’.

Voor zijn baan bij Zudio verhuist Perren naar Mumbai. Hij is het reizen niet vreemd: voordat hij bij Hema aan de slag ging, werkte Perren al bij C&A in Mexico, Woolworths in Zuid-Afrika en Marks & Spencer in het Midden-Oosten.