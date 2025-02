Tricia Carey versterkt FibreTrace team met duurzame mode-expertise

FibreTrace, een wereldleider in technologie voor traceerbaarheid van textiel, benoemt Tricia Carey tot strategisch adviseur. Dit meldt het bedrijf in een persbericht aan FashionUnited. Carey, gevestigd in New York City, brengt meer dan 25 jaar ervaring in de textiel- en mode-industrie mee.

Samenvatting Tricia Carey, met ruime ervaring in duurzame mode, is benoemd tot strategisch adviseur bij FibreTrace.

Carey zal haar expertise inzetten om transparantie en duurzaamheid in de mode-industrie te verbeteren via FibreTrace's technologie voor textieltraceerbaarheid.

FibreTrace's technologie maakt het mogelijk de oorsprong van producten te verifiëren en vereenvoudigt het beheer van de toeleveringsketen.

Carey speelde een belangrijke rol in de lancering van het Tencel-merk in de VS bij Lenzing Fibres. Tencel is een duurzame vezel gemaakt van houtpulp via een milieuvriendelijk proces. Bij Renewcell promoot Carey circulaire modepraktijken en het gebruik van Circulose, een gerecycled textielmateriaal. Ze is mede-oprichter van de Transformers Foundation en bekleedt bestuursfuncties bij de Textile Exchange.

Carey, die een bachelor in Fashion Merchandising heeft van Cornell University en MIT, heeft vele onderscheidingen ontvangen, waaronder de RIVET 50 award en B2B Content Marketer of the Year 2020.

Danielle Statham, oprichter van FibreTrace, deelt in het persbericht: “Tricia brengt indrukwekkende marketing knowhow, een geweldig netwerk en een bewezen vermogen om ambitieuze doelen om te zetten in realiteit. Ze is van onschatbare waarde voor FibreTrace nu we de grenzen van vezelintegriteit blijven verleggen. Haar expertise zal ons helpen om sterkere partnerschappen aan te gaan met bestaande en nieuwe klanten en zal ons inspireren om de industrie te veranderen. We heten Tricia van harte welkom in het FibreTrace team.”

Carey voegt toe: “FibreTrace vertegenwoordigt een gedurfde stap in de richting van verantwoordelijkheid en vooruitgang in de textielindustrie en biedt realtime vezelintegriteit aan bedrijven wereldwijd. Naarmate de vraag van consumenten en de wettelijke vereisten voor meer transparantie toenemen, onderscheidt FibreTrace zich als een leider die aan deze verwachtingen kan voldoen. Ik kijk ernaar uit om met Dani en het team samen te werken om innovatie te bevorderen, de industrie te versterken en duurzame praktijken over de hele wereld te promoten.”

FibreTrace biedt bedrijven traceerbaarheid van hun toeleveringsketen, van grondstof tot eindproduct, door een onzichtbare pigment-ID in vezels die door het hele productieproces behouden blijft. Dit maakt het mogelijk om de oorsprong van producten te verifiëren en vereenvoudigt het beheer van de toeleveringsketen.