Trussardi benoemt GmbH-oprichters als creatief directeuren

Serhat Işık en Benjamin A. Huseby zijn benoemd tot creatief directeuren van het Italiaanse merk Trussardi, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Işık en Huseby zijn de oprichters van het Berlijnse merk GmbH.

Işık en Huseby zullen actief blijven bij hun eigen merk, maar daarnaast zal hun eerste collectie voor Trussardi die van herfst 2022 zijn. “Serhat en Benjamin brengen een distinctieve en krachtige visie naar Trussardi,” aldus CEO Sebastian Suhl in het persbericht. “Het team en ik zijn zeer enthousiast om deze reis met hen aan te gaan en een hedendaagse en verantwoorde lifestyle ervaring naar de markt te brengen. Het duo stelt in het statement dat ze aangetrokken werden om het modehuis opnieuw op te bouwen. Trussardi heeft ondertussen sinds 2018 geen creatief directeur gehad na het vertrekt van Gaia Trussardi.

GmbH werd in 2016 opgericht door Işık en Huseby. Het merk haalt inspiratie uit de queer techno gemeenschap en diverse straatculturen in Berlijn. De collecties van het merk gaan vaak in op politieke problemen terwijl de ontwerpers gebruik maken van deadstock materialen met referenties naar workwear en clubcultuur.