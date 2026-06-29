Tussen Düsseldorf en Amsterdam: Sabrina Hartmann ondersteunt 10DAYS als Country Coordinator op de Duitse markt

Sinds 1 maart is Sabrina Hartmann als Country Coordinator Germany verantwoordelijk voor de teamleiding van 10DAYS. In gesprek met FashionUnited licht ze de groei van de naamsbekendheid van het Nederlandse label op de Duitse markt toe. Ook de rol van de standplaats Düsseldorf en de visie op duurzaamheid als meer dan een marketingonderwerp komen aan bod.

Schakel tussen de DACH-markt en het hoofdkantoor

Hartmann werkt sinds 2022 bij 10DAYS. Ze begon met een regionale verantwoordelijkheid en nam later de strategische klanten van het label en de influencermarketing over. Deze kennis komt haar vandaag de dag goed van pas. “Deze ervaringen helpen me om verbanden beter te begrijpen en weloverwogen beslissingen te nemen”, aldus Hartmann.

In haar nieuwe functie fungeert ze nog meer als schakel tussen de Duitse markt en het hoofdkantoor in Amsterdam, van waaruit de operationele leiding nog steeds wordt aangestuurd. “Persoonlijk is voor mij vooral het perspectief veranderd: ik bekijk onderwerpen nu niet meer alleen vanuit het oogpunt van individuele klanten of regio's, maar veel integraler voor de Duitse markt.”

10DAYS-Showroom. Credits: Catja Vedder

Ze onderhoudt bewust een directe lijn met de winkelvloer: ook als Country Coordinator blijft ze strategische partners begeleiden. “Vooral de feedback van de winkelvloer, maar ook van het team, is ongelooflijk waardevol. Zo krijg ik een heel realistisch beeld van welke producten goed lopen en welke onderwerpen de markt momenteel bezighouden.” Deze indrukken geeft ze direct door aan Nederland – een nauwe uitwisseling die het merk relevant en dicht bij de klant houdt.

Nederlandse lifestyle als kans voor de Duitse retail

Hartmann hoort vaak dat Nederlanders op modegebied moediger zijn. Juist daarin ziet zij een grote kans: “Ik probeer onze partners de typische 10DAYS-lifestyle bij te brengen en hen te motiveren om ook eens nieuwe dingen te proberen.” Zo kunnen eindklanten verrast worden met nieuwe looks. Ondersteuning komt van het marketingteam, bijvoorbeeld via de zogenoemde ‘Power Package Looks’: outfits die al voor de verkoopfase worden vastgesteld en bij de lancering consequent op socialmediakanalen worden gepresenteerd als directe verkoopondersteuning voor de vakhandel.

Ook in de collecties is de dialoog met de Duitse markt terug te zien. Feedback van het salesteam is in Amsterdam succesvol doorgevoerd, zoals bestseller-stijlen in meerdere kleurstellingen of sets van dezelfde materialen. Het handschrift blijft daarbij duidelijk herkenbaar: “De liefde voor detail, bijzondere stoffen en hoogwaardige kwaliteiten, evenals de ambitie om niet zomaar trends te volgen, maar tijdloze en duurzame producten te creëren.”

10DAYS-Showroom. Credits: Catja Vedder

Naamsbekendheid, authenticiteit en verantwoordelijkheid

De focus voor de komende seizoenen ligt op de verdere uitbreiding van de naamsbekendheid. Na de succesvolle pop-up in Keulen in maart, volgt de volgende presentatie vanaf twaalf oktober voor twee weken in het Breuninger-warenhuis in Stuttgart. 10DAYS toont bovendien aanwezigheid met eigen showrooms in Düsseldorf, Hamburg en München.

In de influencermarketing zet 10DAYS in op langdurige ambassadeurs zoals Teresa Casamonti en Shari Dietz van ‘dietz.und.das’, die het merk soms al droegen voordat er een samenwerking ontstond. “Dat is precies wat het verschil maakt, omdat de band met het label echt en natuurlijk is”, benadrukt Hartmann. Dat transparantie en meetbare duurzaamheid in de retail belangrijker worden, merkt het B Corp-gecertificeerde merk dagelijks. Toch is Hartmann overtuigd: “Duurzaamheid mag geen puur marketingonderwerp zijn, maar moet op de lange termijn en geloofwaardig worden nageleefd.”

Voor de toekomst ziet ze een groot groeipotentieel, gedragen door strategische partners en de bijzondere mix van individuele conceptstores op de Duitse markt. Waar 10DAYS voor staat, wordt volgens haar perfect samengevat door een citaat van oprichtster Barbara Hilbrink: “If you take care of the inside, we will take care of the outside.”