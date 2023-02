‘Twee nieuwe namen aan top Vestiaire Collective’

In de directiekamer van Vestiaire Collective schuiven binnenkort twee nieuwe topvrouwen aan. Samina Virk wordt CEO van Vestiaire Collective in Noord-Amerika, en Marie-Christin Oebel is aangesteld als marketingdirecteur van het bedrijf. Dat blijkt uit een persstatement in handen van WWD. Vestiaire Collective is een platform voor de online wederverkoop van tweedehands designermode.

Virk werkte al eerder voor Vestiaire Collective, ten tijde van de lancering op de Amerikaanse markt in 2015. Ze had daarin toen een leidende positie. Daarna werd ze verantwoordelijk voor de marketing bij Threads Styling, een webshop voor luxe kleding. Nu keert ze terug.

Oebel, voorheen directeur marketing en strategie bij het Franse bedrijf Doctolib en marketinghoofd bij Zalando, neemt de marketing van Vestiaire Collective op zich. Dat betekent dat ze campagnes en media-uitingen zal coördineren, even als relaties met samenwerkingspartners en influencers.