Ubaldo Minelli aangesteld als nieuwe CEO Jil Sander

Ubaldo Minelli is door Renzo Rosso, oprichter van OTB Group, aangesteld tot nieuwe CEO van Jil Sander, dat meldt Women’s Wear Daily. Minelli is al CEO van modegroep OTB Group, maar neemt het leiderschap bij Jil Sander ook onder zijn vleugels.

Minelli volgt Axel Keller op, meldt het WWD. Keller promoveerde in 2018 tot CEO na jarenlange ervaring opgedaan te hebben als commercieel directeur bij Balenciaga en onder de vorige eigenaar van Jil Sander, Onward Holdings Co. Ltd.

Jil Sander is onderdeel van modegroep OTB Group. Onder deze modegroep vallen ook namen zoals Diesel, Maison Margiela, Marni en Viktor & Rolf.