Uitbreiding in het leiderschapsteam bij Lululemon: Elizabeth Binder als CMO

Sportkledingbedrijf Lululemon breidt zijn leiderschapsteam uit met een Chief Merchandise Officer. Elizabeth Binder zal de rol als CMO vervullen, dat maakt Lululemon bekend in een persbericht.

Als CMO rapporteert Binder aan Sun Choe, de Chief Product Officer. Daarnaast zal Binder leiding geven aan de ontwikkeling en uitvoering van de wereldwijde merchandise-strategie en blauwdruk van Lululemon. Binder zal bovendien een centrale rol spelen in het kenbaar maken van het verhaal van Lululemon, zo is te lezen.

“Gedurende haar carrière heeft Liz bewezen dat ze in staat is teams bij elkaar te brengen in tijdens van immense versnelling en bedrijfsuitbreiding, en leiding te geven met duidelijkheid en een visie”, aldus Choe in het persbericht. “Liz heeft een scherp zicht op de behoefte van de consument. Dat zal helpen om alles wat mogelijk is op het gebied van product, ontwerp en distributie te versnellen en op te schalen.”

Binder over haar nieuwe rol in het bedrijf: “Ik ben enthousiast om voort te bouwen op het momentum van het merk en een rol te spelen in het vormgeven van de toekomst van hoe mensen zich willen kleden.” Binder heeft jarenlange ervaring op het gebied van merchandise. Ze vervulde de rol als CPO bij Boden- een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd kledingbedrijf. Daarvoor werkte Binder 12 jaar bij Burberry en leidde ze haar team door de grootste groei van het merk, gedreven door digitale en internationale expansie.