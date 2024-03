Under Armour heeft een nieuwe CEO

Kevin Plank is benoemd tot CEO en uitvoerend voorzitter van het Amerikaanse sportmodebedrijf Under Armour, Inc., zo blijkt uit een persbericht. Hij vervult de functie vanaf 1 april 2024.

De benoeming van Plank tot CEO van Under Armour betekent dat Stephanie Linnartz, sinds februari 2023 chief executive officer bij het Amerikaanse sportmodebedrijf, zal aftreden. Linnartz blijft adviseur van het bedrijf tot 30 april 2024.

In het kader van de benoeming van Plank tot CEO zal Mohamed A. El-Erian, onafhankelijk directeur sinds 2018 en lead director sinds 2020, de niet-uitvoerende voorzitter van de raad van bestuur worden.

Plank richtte Under Armour in 1996 op en diende als CEO en voorzitter van de raad van bestuur tot 2019. In januari 2020 werd Plank benoemd tot executive chair en brand chief van het sportmodebedrijf.

"Voor bijna 30 jaar heeft Under Armour zich gericht op het inspireren van atleten met toonaangevende, prestatiegerichte oplossingen," deelt Plank in het persbericht. De nieuwe CEO vult aan: "Terwijl het bedrijf blijft navigeren door verschillende post-pandemische consumenten-, industrie- en merkspecifieke factoren, werken we hard om onze sterke punten te herstellen en doordachte, evenwichtige zakelijke beslissingen te nemen om duurzaam succes te behalen voor atleten, klanten en aandeelhouders. Ik ben enthousiast over het team dat we hebben samengesteld en kijk uit naar de kansen die voor ons liggen."