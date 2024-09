Under Armour krijgt nieuwe commerciële vicevoorzitter in EMEA-regio

Under Armour benoemt Franck Denglos als commercieel vicevoorzitter voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Het is zijn taak om de groei in de EMEA-regio te versnellen en Under Armour’s aanwezigheid uit te breiden, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht.

Denglos trad op 1 september officieel in dienst en opereert vanuit het kantoor in Amsterdam. Hij houdt toezicht op alle verkoopkanalen, zoals wholesale, distributeurs, e-commerce en retail, zo is te lezen.

Denglos neemt een schat aan ervaringen met zich mee. Zo werkte hij bijvoorbeeld ruim 25 jaar bij Adidas, waar hij meest recentelijk de rol als voorzitter van Adidas Italië vervulde. Op zijn curriculum vitae staan ook nog functies als Global Vice President Group Strategy Speed en Global Vice President Sales & GM International Clearance/B2B.

Denglos’ benoeming tot commercieel vicevoorzitter voor EMEA wordt gezien als een versterking ‘van de lijst met leiders van wereldklasse’. “Met zijn bewezen vermogen om leiding te geven en zijn scherpe inzicht in ons zakelijke landschap, heb ik er alle vertrouwen in dat hij ons commerciële succes naar het volgende niveau zal tillen. We zijn ervan overtuigd dat we met uitzonderlijke leiders als Franck aan het roer in een goede positie verkeren om onze impact op het vormgeven van de toekomst van onze EMEA-activiteiten te vergroten”, aldus Kevin Ross, senior vicevoorzitter en Managing Director van Under Armour EMEA.