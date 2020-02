Under Armour versterkt management met COO en nieuwe functie Chief Experience Officer

Under Armour, Inc. versterkt het management team. Het bedrijf meldt in een persbericht dat het een nieuwe Chief Operational Officer en Chief Experience Officer heeft aangesteld. De laatstgenoemde functie is een nieuwe binnen het bedrijf.

Chief Experience Officer krijgt de afkorting CXO, dus niet te verwarren met CEO, Chief Executive Officer. Paul Fipps gaat de functie van CXO vervullen, Colin Browne is de nieuwe COO.

CEO van Under Armour Patrik Frisk meldt in het bericht dat de nieuwe rol van CXO de behoefte onderstreept om product, merk en ervaring met elkaar te verenigen. “Als de hoofdarchitect voor het ontwerpen van een naadloze en holistische klantervaring en het implementeren van een digitale strategie geleid door de consument, zal de CXO zich richten op het ontwikkelen van ons operationele netwerk in lijn met de voorkeuren van onze klanten.”