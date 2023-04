Unibail-Rodamco-Westfield benoemt nieuwe CCO en CSO

De raad van bestuur van winkelbelegger Unibail-Rodamco-Westfield krijgt een aantal nieuwe leden, zo maakt de winkelbelegger bekend in een persbericht. Het zijn Anne-Sophie Sancerre en Vincent Rouget die zich nieuwe leden van de raad van bestuur mogen noemen.

Sancerre treedt de raad van bestuur toe als Chief Customer & Retail Officer per 2 mei 2023. In haar functie is Sancerre verantwoordelijk voor het winnen van marktaandeel door het aantal bezoekers en consumentenvraag te stimuleren, nieuwe inkomsten te genereren en de retailactiviteiten van URW te laten groeien.

Rouget treedt per 1 juni 2023 in dienst als Chief Strategy & Investment Officer. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de bedrijfsstrategie en de toekomstige investeringsstrategie van URW.

“Ik ontvang Sancerre en Rouget met open armen”, aldus Jean-Marie Tritant, CEO bij URW, in het persbericht. “Zowel Sancerre als Rouget zijn bewezen managers die het bestuur versterken en ons op weg helpen naar succes op de lange termijn. Sancerre is een ervaren en gerespecteerd leider bij URW, meest recentelijk als Chief Operating Officer voor Zuid-Europa. (...) Rouget is een specialist in vastgoedinvesteringen en -beheer met een diepgaand inzicht in de Europese commerciële vastgoedsector. Hij zal nauw met mij samenwerken om vorm te geven aan de investeringsaanpak van URW.”