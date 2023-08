Uniqlo benoemt COO om versnelde groei na te streven

Het Japanse Uniqlo roept een Chief Operating Officer in het leven om de de Chief Executive Officer, Tadashi Yanai, te assisteren, dat maakt Uniqlo bekend in een persbericht. Het is Daisuke Tsukagoshi die de COO-rol op zich neemt.

Tsukagoshi stapt per 1 september in zijn rol. Uniqlo stelt een COO aan, omdat het streeft naar een versnelde groei van de wereldwijde activiteiten, zo staat in het persbericht. Als onderdeel van de strategie wordt Tsukagoshi, die nu op de stoel zit als ‘Global CEO’ voor de dagelijkse activiteiten van Uniqlo, benoemd tot uitvoerend directeur, voorzitter en COO van het bedrijf.

Tsukagoshi zal leiding geven aan de bestuurlijke besluitvorming en de zakelijke expansieprocessen, zo is te lezen. Yanai blijft de vorming en uitvoering van het management voor de hele groep leiden.