Unspun benoemt voormalig directeur van The North Face tot CEO

Het in de Verenigde Staten opgerichte, B-corp-gecertificeerde kledingtechnologiebedrijf Unspun benoemt voormalig directeur van The North Face en Boardriders, Arne Arens, tot zijn nieuwe chief executive officer. Het bedrijf wil hiermee de verschuiving van offshore overproductie naar productie in de Verenigde Staten versnellen.

Arens heeft decennialange ervaring in het leiden van wereldwijde kledingmerken. Zijn aanstelling is bedoeld om de volgende groeifase van Unspun te begeleiden bij de opschaling van de geautomatiseerde, lokale productie-infrastructuur voor de kledingindustrie.

Hij werkte meer dan tien jaar bij outdoormerk The North Face als global brand president en leidde het bedrijf door een periode van aanzienlijke wereldwijde groei. Daarna werd hij CEO van Boardriders, het wereldwijde actiesport- en lifestylebedrijf achter Quiksilver, Billabong en Roxy. Hij leidde het bedrijf door de overname door Authentic Brands Group.

In een reactie op zijn nieuwe functie zegt Arens: “Ik heb een groot deel van mijn carrière gewerkt met enkele van 's werelds toonaangevende kleding- en schoenenmerken en heb daardoor uit eerste hand de economische en ecologische kosten gezien van extreem lange doorlooptijden en chronische overproductie in de traditionele toeleveringsketen.

Het productiemodel van Unspun transformeert fundamenteel de manier waarop en waar producten worden gemaakt. Dit levert aanzienlijke financiële voordelen op en vermindert de CO2-voetafdruk van de industrie aanzienlijk. Ik ben vereerd om Unspun op dit cruciale moment te leiden en kijk ernaar uit om ons bewezen model op te schalen voor een brede, duurzame impact op de industrie.”

De mode-industrie heeft te maken met toenemende volatiliteit, handelstarieven en druk om overtollige voorraden en de impact op het milieu te verminderen. In deze context positioneert de Californische technologische innovator productie als een moderne infrastructuur. Dit maakt het mogelijk om kleding sneller, dichter bij de vraag en met minder afval te produceren.

Het bedrijf gelooft dat kledingproductie, die momenteel zes tot twaalf maanden voor de verkoop plaatsvindt, kan worden vervangen door geautomatiseerde, lokale productie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van software- en hardware-gestuurde systemen, zoals de eigen 3D-weeftechnologie Vega. Deze technologie weeft halffabricaten in enkele minuten rechtstreeks uit garen. Hierdoor kunnen kledingstukken dichter bij de vraag worden geproduceerd, wat de lange, offshore productiecycli vervangt.

Dit op snelheid gebaseerde model verlaagt het voorraadrisico, vermindert overproductie en verkleint de CO2-voetafdruk van de toeleveringsketen. Bovendien kan het de brutomarges met 400 tot 500 basispunten verbeteren door minder afprijzingen en afschrijvingen, voegt het bedrijf toe.

De technologie van Unspun wordt momenteel al getest bij wereldwijde retailers, waaronder Walmart en Decathlon.

Kevin Martin, medeoprichter en chief technology officer van Unspun, voegt toe: “Arne is een bewezen leider in de industrie die zowel het opbouwen van merken als de structurele uitdagingen van de toeleveringsketens voor kleding begrijpt.

Zijn leiderschap zal ons helpen de implementatie van onze technologie te versnellen en samen te werken met meer merken en fabrikanten die op zoek zijn naar een slimmere manier van produceren.”