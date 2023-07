Valentino breidt uitvoerend managementteam uit, benoemt drie nieuwe leden

Valentino kondigt drie nieuwe aanstellingen binnen het uitvoerend managementteam aan. Zo wordt er een Chief Commercial Officer, Chief e-Commerce and Omnichannel Officer en een Chief Marketing Officer benoemd, zo maakt Valentino bekend in een persbericht.

De benoemingen markeren volgens Valentino een ‘belangrijke stap in de reis van het merk om zijn aanwezigheid in de luxe mode-industrie te versterken en zichzelf te herpositioneren als een Maison de Couture’.

Laurent Bergamo vervult zijn rol als Chief Commercial Officer en is verantwoordelijk voor de commerciële strategie in alle landen waar Valentino actief is. Andrea Cappi, de Chief e-Commerce and Omnichannel Officer, houdt zich bezig met alle online activiteiten van Valentino. Het luxe modemerk wil hier zijn aanwezigheid versterken. Yigit Turhan, Chief Marketing Officer, is al sinds 2018 werkzaam binnen het bedrijf en promoveert per 25 juli naar zijn CMO-rol.

Daar waar drie nieuwe leden hun intrede binnen het managementteam doen, verlaat ook Chief Brand Officer, Alessio Vannetti, het bedrijf om nieuwe carrièremogelijkheden na te streven. Zijn werkzaamheden worden onmiddellijk doorgegeven aan de nieuwe Chief e-Commerce and Omnichannel Officer en Chief Marketing Officer, aldus Valentino.