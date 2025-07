Valentino CEO vertrekt naar verluidt

Jacopo Venturini, CEO van Valentino, is mogelijk bezig met zijn vertrek. Volgens nieuwssite The Platform is hij momenteel met verlof en staat hij op het punt het bedrijf te verlaten om “tijd voor zichzelf te nemen”. Valentino bevestigt aan het modevakblad MFF dat Venturini tijdelijk afwezig is vanwege gezondheidsredenen.

De omzet van Valentino bleef in 2024 vrijwel gelijk aan het voorgaande jaar, met een totaal van 1,311 miljard euro. Dit is een daling van 2 procent bij constante wisselkoersen en 3 procent bij actuele wisselkoersen, vergeleken met 1,349 miljard euro in 2023.

In april benadrukte Venturini nog dat Valentino in 2024 belangrijke vooruitgang heeft geboekt. Hij gaf aan dat het merk trouw blijft aan zijn waarden door klanten te betoveren, te verrassen en te inspireren, met oog voor detail en een sterke focus op kwaliteit. Dit is vooral zichtbaar sinds de komst van Alessandro Michele als creatief directeur.